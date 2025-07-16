«Современное» обучение в ВСУ: мобилизованных бьют палкой

Украинских новобранцев избивают «большими палками» по голове во время обучения. Командование ВСУ «очень плохо» относится к новоиспеченным солдатам, рассказал в беседе с РИА Новости пленный из Львова Петр Климишевский.
Украинец поделился подробностями прохождения службы. Он уточнил, что получить по голове можно за любую неверно выполненную команду.
«Мы были сами с автоматами, в брониках, в касках, но они брали большую палку и били нас по голове. Так происходило обучение», — заверил Петр Климишевский.
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