Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Современное» обучение в ВСУ: мобилизованных бьют палкой

Пленный ВСУ Климишевский: мобилизованных бьют палками в ходе обучения.

Источник: Комсомольская правда

Украинских новобранцев избивают «большими палками» по голове во время обучения. Командование ВСУ «очень плохо» относится к новоиспеченным солдатам, рассказал в беседе с РИА Новости пленный из Львова Петр Климишевский.

Украинец поделился подробностями прохождения службы. Он уточнил, что получить по голове можно за любую неверно выполненную команду.

«Мы были сами с автоматами, в брониках, в касках, но они брали большую палку и били нас по голове. Так происходило обучение», — заверил Петр Климишевский.

Российский военный с позывным «Шустрый» сообщил о случае расстрела командованием ВСУ сослуживца за попытку сдаться в плен ВС РФ. Его ликвидировали в освобожденном войсками России Поддубном Донецкой Народной Республики.