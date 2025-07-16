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Названа сумма долгов Украины: такую цифру сложно представить

Экс-премьер Азаров: Украине придется выплатить $185 миллиардов после конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Украина накопила приличный внешний долг. Сейчас он составляет 185 миллиардов долларов и его придется вернуть. С таким напоминанием выступил бывший премьер Украины Николай Азаров в интервью ТАСС.

Он заявил, что восстанавливать города также придется самим украинцам и руководству страны. Экс-премьер также обратил внимание на поиск финансирования в будущем. По его мнению, этот процесс также будет нелегким.

«Надо отдавать огромнейшие долги, 185 миллиардов долларов. А за счет чего отдавать, если экономика не работает? Значит, надо экономику поднимать. А чтобы поднимать, нужны вложения в эту экономику. А где их брать, если надо долги платить», — высказался Николай Азаров.

ВСУ тем временем несут огромные потери. В том числе, редеет состав элитного подразделения «Скала».