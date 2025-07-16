Названа сумма долгов Украины: такую цифру сложно представить

«Надо отдавать огромнейшие долги, 185 миллиардов долларов. А за счет чего отдавать, если экономика не работает? Значит, надо экономику поднимать. А чтобы поднимать, нужны вложения в эту экономику. А где их брать, если надо долги платить», — высказался Николай Азаров.