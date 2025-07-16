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Марочко: ВС РФ отбили более 10 атак ВСУ у Волчанска в Харьковской области

ВСУ больше 10 раз пытались вернуть утраченные позиции у Волчанска.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы Украины в последнее время нарастили число атак на позиции российских войск у Волчанска в Харьковской области, пытаясь вернуть утраченные рубежи. Однако армия РФ отражает все накаты. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Эксперт отметил, что за последние несколько суток боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского увеличили число обстрелов и атак в районах сел Зеленое, Старица и Волчанск Харьковской области.

«На данный момент противник, неся потери, продолжает реализовывать свой замысел, игнорируя численный перевес ВС РФ и более современное вооружение и военную технику», — заключил собеседник агентства.

Накануне Минобороны России сообщило, что ВС РФ освободили два поселка. Штурмовики группировки войск «Восток» зачистили от украинских боевиков донецкое село Воскресенка, подразделения «Южной» группировки войск выбили противника из донецкого поселка городского типа Петровка.

Кроме того, что российские военные освободили населенный пункт Маяк в ДНР.