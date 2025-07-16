Марочко: ВС РФ отбили более 10 атак ВСУ у Волчанска в Харьковской области

Вооруженные силы Украины в последнее время нарастили число атак на позиции российских войск у Волчанска в Харьковской области, пытаясь вернуть утраченные рубежи. Однако армия РФ отражает все накаты. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.