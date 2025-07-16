На территории Херсонской области, контролируемой Вооружёнными силами Украины, десантники из Ульяновска успешно уничтожили пункт управления беспилотниками противника, сообщили в Минобороны РФ.
Беспилотный летательный аппарат обнаружил в глубине территории, находящейся под контролем ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Противник разместил свой личный состав и антенны в полуразрушенных зданиях. Однако благодаря использованию разведывательных беспилотников «Zala» десантники смогли обнаружить все пункты управления и ретрансляторы ВСУ.
Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. Артиллерийский расчёт нанёс несколько точных ударов по цели, что привело к снижению активности вражеских дронов.
Кроме того, другое подразделение, действуя на этом же направлении, уничтожило пункт временной дислокации, артиллерийское орудие и наблюдательный пункт ВСУ.