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Российские военные поразили пункт управления БПЛА в Херсонской области

Десантники поразили украинский пункт управления дронами в Херсонской области.

Источник: Аргументы и факты

На территории Херсонской области, контролируемой Вооружёнными силами Украины, десантники из Ульяновска успешно уничтожили пункт управления беспилотниками противника, сообщили в Минобороны РФ.

Беспилотный летательный аппарат обнаружил в глубине территории, находящейся под контролем ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Противник разместил свой личный состав и антенны в полуразрушенных зданиях. Однако благодаря использованию разведывательных беспилотников «Zala» десантники смогли обнаружить все пункты управления и ретрансляторы ВСУ.

Полученные данные были немедленно переданы на пункт управления артиллерией. Артиллерийский расчёт нанёс несколько точных ударов по цели, что привело к снижению активности вражеских дронов.

Кроме того, другое подразделение, действуя на этом же направлении, уничтожило пункт временной дислокации, артиллерийское орудие и наблюдательный пункт ВСУ.

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