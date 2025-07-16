Бойцы РФ нашли необычный способ отправки взрывчатки на позиции ВСУ: как российские военные хитро боролись в Николаевке

Российские бойцы нашли хитрый способ борьбы с военными ВСУ в Николаевке ДНР. Им удалось ликвидировать боевиков с помощью игрушек на радиоуправлении. Соответствующими данными поделился замкомандира батальона по организации боевых действий «Центра» Владимир Пополитов, цитирует ТАСС.
Он отметил, что ВС РФ снабжали игрушки взрывчатками и отправляли их на позиции ВСУ. Штурмовики также голыми руками забрасывали противотанковые мины к врагу.
«На машинке с радиоуправлением заносим подарок, отправляем противотанковую мину и происходит подрыв», — уточнил Владимир Пополитов.
В ВСУ тем временем вновь сообщили о побоях со стороны командования. Новобранцев ударяли палками по голове за любую неверно выполненную команду, рассказал пленный.