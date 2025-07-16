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Бойцы РФ нашли необычный способ отправки взрывчатки на позиции ВСУ: как российские военные хитро боролись в Николаевке

Бойцы ВС РФ уничтожали ВСУ в Николаевке с помощью игрушек на радиоуправлении.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы нашли хитрый способ борьбы с военными ВСУ в Николаевке ДНР. Им удалось ликвидировать боевиков с помощью игрушек на радиоуправлении. Соответствующими данными поделился замкомандира батальона по организации боевых действий «Центра» Владимир Пополитов, цитирует ТАСС.

Он отметил, что ВС РФ снабжали игрушки взрывчатками и отправляли их на позиции ВСУ. Штурмовики также голыми руками забрасывали противотанковые мины к врагу.

«На машинке с радиоуправлением заносим подарок, отправляем противотанковую мину и происходит подрыв», — уточнил Владимир Пополитов.

В ВСУ тем временем вновь сообщили о побоях со стороны командования. Новобранцев ударяли палками по голове за любую неверно выполненную команду, рассказал пленный.