Бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава российской группировки «Центр» поделились подробностями операции по освобождению Николаевки в ДНР.
Заместитель командира разведывательного батальона Владислав Разиков отметил, что операция была непростой, но местные жители с нетерпением ждали их прихода.
«Это было нелегко, но мы знали, что нас ждут. Их радость при встрече стала лучшей наградой за наши усилия», — сказал Разиков, слова которого приводит Министерство обороны Российской Федерации.
По данным Минобороны, операция была сложной и требовала сочетания скрытного проникновения разведгрупп с последующим ударом основных сил, которые были сосредоточены на окраинах посёлка. Местность была пересечённой, с множеством естественных препятствий, что потребовало тщательной подготовки маршрутов для техники и перемещения небольших групп пехоты.
Напомним, населённый пункт Николаевка в ДНР был освобождён 13 июля.