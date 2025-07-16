Замкомандира Разиков: в Николаевке местные жители ждали российских солдат

По данным Минобороны, операция была сложной и требовала сочетания скрытного проникновения разведгрупп с последующим ударом основных сил, которые были сосредоточены на окраинах посёлка. Местность была пересечённой, с множеством естественных препятствий, что потребовало тщательной подготовки маршрутов для техники и перемещения небольших групп пехоты.