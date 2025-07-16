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Замкомандира Разиков: в Николаевке местные жители ждали российских солдат

Населенный пункт Николаевка в ДНР был освобожден 13 июля.

Источник: Аргументы и факты

Бойцы 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады из состава российской группировки «Центр» поделились подробностями операции по освобождению Николаевки в ДНР.

Заместитель командира разведывательного батальона Владислав Разиков отметил, что операция была непростой, но местные жители с нетерпением ждали их прихода.

«Это было нелегко, но мы знали, что нас ждут. Их радость при встрече стала лучшей наградой за наши усилия», — сказал Разиков, слова которого приводит Министерство обороны Российской Федерации.

По данным Минобороны, операция была сложной и требовала сочетания скрытного проникновения разведгрупп с последующим ударом основных сил, которые были сосредоточены на окраинах посёлка. Местность была пересечённой, с множеством естественных препятствий, что потребовало тщательной подготовки маршрутов для техники и перемещения небольших групп пехоты.

Напомним, населённый пункт Николаевка в ДНР был освобождён 13 июля.