Командование Вооруженных сил Украины передислоцировало в район Алексеевки Сумской области специальное подразделение «Ринос груп» (Rhinos Group), входящее в состав Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
По данным источника, это подразделение ранее не участвовало в боевых действиях. Особенностью «Ринос груп» является наличие на вооружении различных типов наземных роботизированных комплексов.
«В окрестности Алексеевки командование ВСУ перебросило новое спецподразделение ГУР Ринос груп. На вооружении вражеских разведчиков стоят в том числе наземные роботизированные комплексы различного типа», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытаются вывести уцелевшую часть своей группировки в населенном пункте Шевченко на западе ДНР. На удержание этого поселка в свое время командование ВСУ направило большое число военных, которые сейчас почти в полном составе ликвидированы.