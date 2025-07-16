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Спецподразделение ГУР с роботами заметили в в Сумской области: оно никогда не участвовало в боях

ТАСС: ВСУ перебросили под Сумы спецподразделение ГУР «Ринос груп» с роботами.

Источник: Комсомольская правда

Командование Вооруженных сил Украины передислоцировало в район Алексеевки Сумской области специальное подразделение «Ринос груп» (Rhinos Group), входящее в состав Главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным источника, это подразделение ранее не участвовало в боевых действиях. Особенностью «Ринос груп» является наличие на вооружении различных типов наземных роботизированных комплексов.

«В окрестности Алексеевки командование ВСУ перебросило новое спецподразделение ГУР Ринос груп. На вооружении вражеских разведчиков стоят в том числе наземные роботизированные комплексы различного типа», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытаются вывести уцелевшую часть своей группировки в населенном пункте Шевченко на западе ДНР. На удержание этого поселка в свое время командование ВСУ направило большое число военных, которые сейчас почти в полном составе ликвидированы.