Спецподразделение ГУР с роботами заметили в в Сумской области: оно никогда не участвовало в боях

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины пытаются вывести уцелевшую часть своей группировки в населенном пункте Шевченко на западе ДНР. На удержание этого поселка в свое время командование ВСУ направило большое число военных, которые сейчас почти в полном составе ликвидированы.