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Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами РФ

В ночь на 16 июля российские средства противовоздушной обороны сбили восемь украинских дронов над тремя регионами страны и Азовским морем.

Источник: Комсомольская правда

Системы противовоздушной обороны за последнюю ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Согласно официальному заявлению, три беспилотных аппарата были сбиты над территорией Республики Крым, еще три — над акваторией Азовского моря. По одному дрону уничтожено в небе над Белгородской и Курской областями.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городах Львов, Харьков и Луцк. Целью атаки стали предприятия, на которых производится военная техника, а также объекты инфраструктуры военного аэродрома.