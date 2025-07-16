Силы ПВО за ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами РФ

Системы противовоздушной обороны за последнюю ночь уничтожили восемь украинских беспилотников над российскими регионами и Азовским морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Согласно официальному заявлению, три беспилотных аппарата были сбиты над территорией Республики Крым, еще три — над акваторией Азовского моря. По одному дрону уничтожено в небе над Белгородской и Курской областями.
Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении группового удара высокоточным оружием по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городах Львов, Харьков и Луцк. Целью атаки стали предприятия, на которых производится военная техника, а также объекты инфраструктуры военного аэродрома.