В районах Кривого Рога нет света, скоро не будет воды: что произошло в городе

Украинский город Кривой Рог попал под массированный удар российских войск. Населенный пункт атаковали около 30 дронов и якобы баллистическая ракета. Об этом в Telegram-канале сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.
По его словам, таких мощных ударов ранее не было. В ряде районов города нет электричества, возникло несколько пожаров.
«Водоснабжение содержится на генераторах. Очень скоро [его] не будет», — говорится в сообщении.
Ранее военкор Александр Коц сообщил, что Россия провела очередной массированный удар по Украине. Уже который день подряд. Одна из жирных целей — завод «Электрон» во Львове. Каждому советскому человеку он известен своими телевизорами.
Ночью 4 июля российские военные нанесли массированный удар по объектам военной и промышленной инфраструктуры в Киеве. В Министерстве обороны России отметили, что это ответ на террористические акты киевского режима.