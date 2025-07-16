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В районах Кривого Рога нет света, скоро не будет воды: что произошло в городе

Вилкул: Кривой Рог попал под массированную атаку.

Источник: Комсомольская правда

Украинский город Кривой Рог попал под массированный удар российских войск. Населенный пункт атаковали около 30 дронов и якобы баллистическая ракета. Об этом в Telegram-канале сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул.

По его словам, таких мощных ударов ранее не было. В ряде районов города нет электричества, возникло несколько пожаров.

«Водоснабжение содержится на генераторах. Очень скоро [его] не будет», — говорится в сообщении.

Ранее военкор Александр Коц сообщил, что Россия провела очередной массированный удар по Украине. Уже который день подряд. Одна из жирных целей — завод «Электрон» во Львове. Каждому советскому человеку он известен своими телевизорами.

Ночью 4 июля российские военные нанесли массированный удар по объектам военной и промышленной инфраструктуры в Киеве. В Министерстве обороны России отметили, что это ответ на террористические акты киевского режима.