От вчерашней атаки БПЛА в Воронеже пострадали более 100 квартир

Мэр Воронежа перечислил промежуточные итоги по повреждению имущества после атаки БПЛА во вторник, 15 июля. В разной степени пострадали чуть более ста квартир, семь домов, одна хозяйственная постройка и 14 автомобилей.
— Работа по оценке причиненного ущерба продолжается. На местах падения осколков БПЛА оказываем помощь горожанам, закрываем контуры. Почти все пострадавшие, кроме одной семьи, отправились к родственникам. Организуем перемещение и самих горожан, и транспортировку необходимых вещей, — подчеркнул в своем телеграм-канале Сергей Петрин.
Обратиться за помощью можно по телефонам:
• Ленинский район:
• Центральный район:
• Железнодорожный район:
• Левобережный район:
• Коминтерновский район:
Напомним, что во вторник утром, 15 июля, в Воронежской области было уничтожено 12 БПЛА. Фрагменты сбитых беспилотников упали в Центральном и Коминтерновском районах столицы Черноземья. По словам губернатора Александра Гусева, за медицинской помощью обратилось 27 человек, из них 14-ти потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним). Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии.