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От вчерашней атаки БПЛА в Воронеже пострадали более 100 квартир

В пункте временного размещения поселилась одна семья.

Источник: РИА "Новости"

Мэр Воронежа перечислил промежуточные итоги по повреждению имущества после атаки БПЛА во вторник, 15 июля. В разной степени пострадали чуть более ста квартир, семь домов, одна хозяйственная постройка и 14 автомобилей.

— Работа по оценке причиненного ущерба продолжается. На местах падения осколков БПЛА оказываем помощь горожанам, закрываем контуры. Почти все пострадавшие, кроме одной семьи, отправились к родственникам. Организуем перемещение и самих горожан, и транспортировку необходимых вещей, — подчеркнул в своем телеграм-канале Сергей Петрин.

Обратиться за помощью можно по телефонам:

• Ленинский район: 8 (473) 206−91−24;
• Центральный район: 8 (473) 252−42−08, 8 (980) 555−77−11, 8 (920) 407−08−05;
• Железнодорожный район: 8 (473) 223−07−35;
• Левобережный район: 8 (900) 963−72−50;
• Коминтерновский район: 8 (473) 206−76−42.

Напомним, что во вторник утром, 15 июля, в Воронежской области было уничтожено 12 БПЛА. Фрагменты сбитых беспилотников упали в Центральном и Коминтерновском районах столицы Черноземья. По словам губернатора Александра Гусева, за медицинской помощью обратилось 27 человек, из них 14-ти потребовалась госпитализация (в том числе четырем несовершеннолетним). Двое раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии.

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