Ростех: пораженные «Искандером» цели восстановлению не подлежат

Оперативно-тактический комплекс «Искандер» показывает впечатляющие результаты в поражении различных целей противника. Благодаря характеристикам ракеты, один боеприпас может уничтожить множество целей на обширной территории, рассказали РИА Новости в пресс-службе государственной корпорации «Ростех».
«Комплекс “Искандер” обеспечивает точное и эффективное поражение различных целей противника. Скорость, точность попадания, плотность осколков и мощь ударной волны позволяют уничтожить одним боеприпасом сразу десятки объектов на большой площади. Многие цели, на которые обрушился “Искандер”, не подлежат восстановлению», — сообщили в корпорации.
Также там уточнили, что противник не может отразить удары комплекса «Искандер».
«Баллистическая ракета движется по сложной и непредсказуемой траектории с огромной скоростью. Перегрузки при её манёврах значительно превышают те, которые могут выдержать большинство зенитных ракет НАТО», — подчеркнули в госкорпорации.
Ранее ВС РФ нанесли удар с применением оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по центру подготовки мобилизованных военнослужащих ВСУ, расположенному вблизи города Сумы.