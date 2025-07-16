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В Винницкой области после взрывов повреждена промышленная инфраструктура

В Винницкой области начались пожары на фоне воздушной тревоги.

Источник: Комсомольская правда

После взрывов в Винницкой области Украины оказались поврежденными объекты промышленной инфраструктуры. Об этом заявила замглавы областной военной администрации Наталья Заболотная, чьи слова приводит Telegram-канал Винницкой областной военной администрации.

«На одном из объектов пожар локализован. На другом — спасатели еще над этим работают», — уточняет украинская чиновница, не став перечислять конкретные объекты.

Ранее власти Кривого Рога сообщили о массированном ударе по объектам инфраструктуры в городе. В некоторых районах пропало электричество, ожидается приостановка подачи воды.

Российские военные наносят удары по объектам военной инфраструктуры и предприятиям ОПК страны с 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.