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БПЛА уничтожили в Славянском районе Кубани

Над Славянским районом Кубани ночью уничтожили БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 16 июля украинские беспилотники перехватили над Славянским районом Краснодарского края. Об этом в 00:13 сообщили в канале экстренной информации для жителей региона.

«В Славянском районе БПЛА уничтожены, но угроза еще сохраняется», — говорится в оповещении.

Около полуночи в РСЧС сообщили об угрозе применения беспилотников. Сообщалось, что они приближаются к Славянскому району. Его жителям рекомендовали укрыться в помещении, подальше от окон и не выходить на улицу, а также напомнили, что в случае ЧС необходимо позвонить по номеру 112.

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