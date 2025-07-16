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Трамп сообщил, что Украине уже отправляют ракеты Patriot: как это происходит

Трамп: Украине уже поставляют ракеты Patriot из Германии.

Источник: Комсомольская правда

Украине уже поставляют ракеты для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп.

Американский президент рассказал также, как происходит процесс поставки комплексов. «Их уже отправляют. Они поступают из Германии, и потом заменяются Германией, и во всех случаях США получают полную оплату», — сказал американский лидер по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.

Накануне американский геополитический аналитик Скотт Риттер назвал невероятной глупость Трампа решение передать 17 комплексов Patriot, поскольку управлять этими комплексами на Украине некому. Кроме того, неизвестно, что за комплексы направляют Киеву. Если речь идет о старых, то они будут бесполезны для отражения атак.

Напомним, сейчас американский лидер угрожает России введением пошлин и санкций. Однако каких, к кому и в каких сферах он пока никак не сообщает. Сказал лишь ждать этого момента, а сроки известны — 50 дней.

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