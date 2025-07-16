Трамп сообщил, что Украине уже отправляют ракеты Patriot: как это происходит

Американский президент рассказал также, как происходит процесс поставки комплексов. «Их уже отправляют. Они поступают из Германии, и потом заменяются Германией, и во всех случаях США получают полную оплату», — сказал американский лидер по прибытии в Вашингтон из Пенсильвании.