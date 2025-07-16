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Умер мужчина, пострадавший при атаке БПЛА в Воронежской области

Гусев: пострадавший при атаке БПЛА в Воронежской области мужчина умер в больнице.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Мужчина, пострадавший при террористической атаке БПЛА в Воронежской области, скончался в больнице от тяжелого ранения, сообщил губернатор Александр Гусев.

Ранее Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных силами ПВО беспилотниках самолетного типа в Воронежской области. По информации губернатора Александра Гусева, ранения получили 24 человека, из них 22 в Воронеже. Повреждены несколько квартир в многоэтажных зданиях Воронежа, частные дома, посечены торговые объекты и автомобили. Мэр Воронежа Сергей Петрин заявил, что повреждено здание детского сада.

«Воронежская область понесла потери от террористической атаки киевского режима. К несчастью, в больнице скончался мужчина, находившийся в коме после тяжёлого ранения головы. От имени всех воронежцев выражаю искренние соболезнования родственникам погибшего. Они могут рассчитывать на всю необходимую помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.

Кроме того, по словам Гусева, двое пострадавших, находящихся в тяжёлом состоянии, пришли в сознание, врачи отмечают положительную динамику.

«Желаю им, как и всем раненым, скорейшего выздоровления», — добавил губернатор.

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