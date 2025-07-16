Над Крымом ночью с 15 на 16 июля отразили атаку БПЛА ВСУ: что известно?

И над полуостровом, и над Азовским морем.
Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ, ночью с 15 на 16 июля над российской территорией дежурными средствами ПВО сбиты восемь беспилотников ВСУ.
Из них по три БПЛА — над территорией Республики Крым и над акваторией Азовского моря, по одному — над Белгородской и Курской областями.
Накануне днем силы противовоздушной обороны в течение часа сбили над Крымом два БПЛА. В период же с 20 часов 14 июля до 7 часов 15 июля дежурными средствами ПВО было перехвачено и уничтожено 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Шесть из них сбили над акваторией Черного моря.
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