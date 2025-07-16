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Раненый при атаке ВСУ на Воронежскую область мужчина умер в больнице

Двое тяжело пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область пришли в сознание.

Источник: Комсомольская правда

Мужчина, пострадавший при атаке украинской армии на Воронежскую область, умер в больнице от тяжелого ранения. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«От имени всех воронежцев выражаю искренние соболезнования родственникам погибшего. Они могут рассчитывать на всю необходимую помощь», — отметил глава региона в Telegram-канале.

Кроме того, как отметил Гусев, двое пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, пришли в сознание. Сейчас медики отмечают положительную динамику.

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронежскую область в ночь на вторник, 15 июля. Тогда украинские военные нанесли удар по нескольким районам, из-за чего пострадали десятки человек, оказались разрушены здания и повреждены автомобили. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет (СК) России уже завел уголовное дело по факту произошедшего.