Раненый при атаке ВСУ на Воронежскую область мужчина умер в больнице

Напомним, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Воронежскую область в ночь на вторник, 15 июля. Тогда украинские военные нанесли удар по нескольким районам, из-за чего пострадали десятки человек, оказались разрушены здания и повреждены автомобили. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет (СК) России уже завел уголовное дело по факту произошедшего.