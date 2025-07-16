Военнослужащий из Осинского района погиб в зоне СВО

В декабре 2023 года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. Служил заместителем командира взвода-штурмовой роты мотострелкового батальона. Боец получал ранения два раза, но всегда возвращался на службу. Дмитрий Маратович пал 17 июня 2025 года.