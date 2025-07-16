Военнослужащий из Осинского района погиб в зоне СВО

Дмитрий Баянкин из Осинского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простились сегодня, 16 июля, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Борис Хошхоев, Дмитрий Маратович родился 17 сентября 1982 года в селе Оса.
В школе он проявлял спортивные способности в гиревом спорте — неоднократно становился призёром соревнований национального праздника «Сур-Харбан» (12+). Эти успехи сформировали привычку упорства и целеустремлённость, которые помогли Дмитрию пройти нелегкий жизненный путь", — говорится в сообщении.
Окончив Осинскую СОШ № 1, он ушел в армию, служил в качестве кинолога на Чечено-Ингушской границе.
После Дмитрий Баянкин окончил ИрНИТУ, работал по образованию в ПАО «Роснефть».
В декабре 2023 года мужчина заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. Служил заместителем командира взвода-штурмовой роты мотострелкового батальона. Боец получал ранения два раза, но всегда возвращался на службу. Дмитрий Маратович пал 17 июня 2025 года.