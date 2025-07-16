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Более тысячи земельных участков получили бойцы СВО и их семьи на Кубани

Губернатор Кубани рассказал о выдаче бесплатных земельных участков бойцам СВО и их семьям.

Источник: Комсомольская правда

Более тысячи бесплатных земельных участков получили бойцы СВО и их семьи на Кубани. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Всего участникам СВО и их близким предоставили 1,1 тысячи участков.

«Для нас принципиально важно не ограничиваться формальным исполнением закона. Необходимо поддержать каждого, кто проявил мужество и с честью выполнил свой долг перед Родиной», — сказал Вениамин Кондратьев.

Бесплатные участки выдают участникам СВО, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами за проявленные заслуги. Льготное право распространяется и на семьи погибших или умерших из-за ранений.

Участникам СВО и их семьям предоставляют участки в муниципалитетах по месту их постоянного проживания. Жители городских округов, где не хватает земли, могут получить участки в сельских населенных пунктах в границах любого района Кубани.

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