Более тысячи земельных участков получили бойцы СВО и их семьи на Кубани

Более тысячи бесплатных земельных участков получили бойцы СВО и их семьи на Кубани. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Всего участникам СВО и их близким предоставили 1,1 тысячи участков.
«Для нас принципиально важно не ограничиваться формальным исполнением закона. Необходимо поддержать каждого, кто проявил мужество и с честью выполнил свой долг перед Родиной», — сказал Вениамин Кондратьев.
Бесплатные участки выдают участникам СВО, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами за проявленные заслуги. Льготное право распространяется и на семьи погибших или умерших из-за ранений.
Участникам СВО и их семьям предоставляют участки в муниципалитетах по месту их постоянного проживания. Жители городских округов, где не хватает земли, могут получить участки в сельских населенных пунктах в границах любого района Кубани.