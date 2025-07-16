Российский десантник перехитрил отряд ВСУ: застигнутым врасплох боевикам пришлось отступать по минному полю

Российский десантник Константин Морозов совершил тактическую операцию, в ходе которой заманил отряд Вооруженных сил Украины на минное поле. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
Согласно информации ведомства, боец Воздушно-десантных войск принял решение двигаться по российскому минному полю, чтобы избежать артиллерийского обстрела и незаметно приблизиться к противнику.
После того как десантник подошел к позициям ВСУ и вступил в бой, украинское подразделение начало отступать. Единственным путем для отхода оказалось то самое минное поле. В результате неожиданной атаки украинские военные растерялись и побежали прямо на мины, бросив раненого офицера.
«Около него осталось двое солдат. Это оказались мобилизованные: одному за 60, второй совсем молодой — примерно мой ровесник. Когда мы с товарищами подошли к ним, они сдались без сопротивления», — рассказал Морозов.
На момент этих событий десантнику было всего 19 лет. За проявленное мужество он был награжден Орденом Мужества.
Ранее подразделение российских десантников провело операцию по скрытному захвату опорного пункта в Бессаловке Сумской области. Как сообщил командир штурмовой группы с позывным Папай, его бойцам удалось незаметно проникнуть в село и в течение двух недель оставаться необнаруженными украинскими силами.