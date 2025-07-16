Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава района Башкирии доставил в зону СВО автомобиль ЛуАЗ

Очередную гуманитарную помощь из Башкирии в зону СВО привез глава Белебеевского района Азат Сахабиев. Он передал военнослужащим автомобиль ЛуАЗ.

Источник: администрация Белебеевского района

«Автомобили на фронте — вещь необходимая и важная для выполнения боевых задач, но, к сожалению, быстро выходят из строя. Машины не щадят ни вражеские дроны, ни непроходимые местные дороги», — написал глава района в соцсетях.

Вместе с автомобилем на передовую отправились покрышки для автомобилей, маскировочные сети, а также личные посылки от родственников и друзей.

«Поддержка тыла — это то, что придает воинам сил и уверенности. Бойцы, в свою очередь, поделились своими буднями, рассказали о трудностях и победах, а также поблагодарили за помощь жителей Белебеевского района», — добавил Сахабиев.