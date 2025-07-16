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Еще два беспилотника сбили над Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили новую попытку атаки ВСУ на Крым. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, вражеские БПЛА были уничтожены в период с 8.40 до 9.10 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

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