Еще два беспилотника сбили над Крымом

По данным военного ведомства, вражеские БПЛА были уничтожены в период с 8.40 до 9.10 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
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