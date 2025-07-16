Ричмонд
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные освободили Новохатское в ДНР

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Подразделения «Востока» освободили населенный пункт Новохатское в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.

Бойцы нанесли удары по четырем бригадам противника в районе Вольного Поля, Новополя в ДНР и Темировки в Запорожской области.

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:

до 200 военнослужащих;боевую бронированную машину;девять автомобилей;орудие полевой артиллерии;станцию радиоэлектронной борьбы.

В понедельник Минобороны объявило о взятии Малиновки в Запорожской области, а во вторник — Воскресенки в ДНР.