Российские военные освободили Новохатское в ДНР

«Подразделения группировки войск “Восток” в результате успешных наступательных действий освободили населенный пункт Новохатское Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке.
Бойцы нанесли удары по четырем бригадам противника в районе Вольного Поля, Новополя в ДНР и Темировки в Запорожской области.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
до 200 военнослужащих;боевую бронированную машину;девять автомобилей;орудие полевой артиллерии;станцию радиоэлектронной борьбы.
В понедельник Минобороны объявило о взятии Малиновки в Запорожской области, а во вторник — Воскресенки в ДНР.