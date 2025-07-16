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ВС РФ за сутки поразили предприятия ВПК и ТЭК Украины

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки поразили предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, используемые в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что были уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ, а также радиолокационная станция RADA производства Израиля. Кроме того, поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских формирований в 148 районах.