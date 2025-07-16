ВС РФ за сутки поразили предприятия ВПК и ТЭК Украины

Отмечается, что были уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС ВСУ, а также радиолокационная станция RADA производства Израиля. Кроме того, поражение было нанесено пунктам временной дислокации украинских формирований в 148 районах.