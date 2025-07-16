ВС РФ освободили населенный пункт в ДНР
За минувшие сутки в ДНР подразделения группировки «Восток» вытеснили противника из села Новохатское.
«Север» противостоит ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки атаковали три бригады, штурмовой и десантно-штурмовой полки ВСУ в районах трех населенных пунктов Сумской области и две бригады в районах двух населенных пунктов Харьковской области.
ВСУ потеряли порядка 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия, четыре склада материальных средств.
«Запад» улучшил положение по переднему краю
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах населенных пунктов Богуславка, Петровка, Купянск и Дружелюбовка Харьковской области.
Потери противника в живой силе превысили 220 человек. Также ВС РФ уничтожили 19 автомобилей, два артиллерийских орудия, две станции РЭБ и пять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» наступает в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Противник потерял до 160 военнослужащих, два автомобиля, три артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и склад горючего.
Группировка «Центр» продавила линию обороны противника
Военнослужащие «Центральной» группировки атаковали 10 бригад в районах семи населенных пунктов ДНР.
«Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и три артиллерийских орудия», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» продвинулся вперед в ДНР
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение четырем украинским бригадам в районах населенных пунктов Вольное Поле, Новополь ДНР и Темировка Запорожской области.
Потери ВСУ достигли 200 боевиков. Также противник лишился боевой бронированной машины, девяти автомобилей, орудия полевой артиллерии и станции РЭБ.
«Днепр» атакует ВСУ в Запорожской и Николаевской областях
Бойцы «Днепра» ударили по двум бригадам противника в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области и Очаков Николаевской области.
Уничтожены до 70 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, восемь станций РЭБ, пять складов боеприпасов и склад материальных средств.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплекса Украины, используемые в интересах ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских формирований в 148 районах.
«Уничтожены две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС и радиолокационная станция RADA производства Израиля», — рассказали в Минобороны РФ.