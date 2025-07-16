«Минобороны России опубликовало кадры нанесения ракетного удара оперативно-тактическим ракетным комплексом “Искандер” по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ в районе населенного пункта Гвардейское Одесской области. В результате огневого поражения уничтожены: две пусковые установки, пункт наведения и кабина боевого управления зенитного ракетного комплекса С-300ПС противника», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
ВС РФ «Искандером» ударили по позиционному району ЗРК С-300ПС ВСУ у Гвардейского
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские военные ударили «Искандером» по месту расположения украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области.