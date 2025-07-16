МИД Польши заявил об ударе дронов РФ по польском заводу в Виннице

Для отражения атак дронов в небе над Винницей поднимали даже истребитель F-16, однако, как утверждают местные жители, сбить беспилотники ему не удалось. Также сообщалось о повреждениях на предприятиях в Харькове. А накануне в Одессе в результате ракетного удара, по предварительным данным, был поражен комплекс ПВО.