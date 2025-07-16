МИД Польши заявил об ударе дронов РФ по польском заводу в Виннице

Российские беспилотники нанесли удар по заводу польской группы Barlinek в украинской Виннице. Об этом в своём аккаунте в социальной сети X заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
По словам Сикорского, глава предприятия сообщил ему, что «удар был нанесен целенаправленно, с трех направлений». Министр также заявил о наличии пострадавших, двое из которых получили тяжелые ожоги. На месте происшествия работают украинские экстренные службы и представители польского консульства.
Barlinek Group — это крупный производитель напольных деревянных конструкций, включая паркет. Завод в Виннице был открыт в 2007 году и на тот момент считался крупнейшим и самым современным инвестиционным проектом в этой отрасли на Украине.
При этом телеграм-канал «Два майора», комментируя произошедшее, указал на возможное использование мощностей завода в военных целях.
«Видимо, там делали фюзеляжи и крылья для вражеских дронов. Да мало ли как можно использовать эти огромные производственные мощности. Хотя бы в качестве склада», — пишет телеграм-канал.
Ранее SHOT сообщал о массированных ночных ударах по объектам промышленности и энергетики на территории Украины. Самые интенсивные атаки, по данным канала, зафиксированы в Виннице и Кривом Роге, где ночью было слышно около 30 взрывов.
Для отражения атак дронов в небе над Винницей поднимали даже истребитель F-16, однако, как утверждают местные жители, сбить беспилотники ему не удалось. Также сообщалось о повреждениях на предприятиях в Харькове. А накануне в Одессе в результате ракетного удара, по предварительным данным, был поражен комплекс ПВО.