Пострадавшего при теракте ВСУ воронежского подростка перевезут на лечение в Москву

17-летний подросток, пострадавший в ходе террористической атаки на Воронеж 15 июля, находится в тяжелом состоянии и готовится к транспортировке в Москву. Об этом рассказали в Министрстве здравоохранения региона.
Ожидается, что процесс транспортировки состоится сегодня. Региональные специалисты уже провели телемедицинскую консультацию с федеральным медицинским учреждением.
Всего за медицинской помощью после атаки БПЛА обратилось 27 человек. Еще 12 воронежцев продолжают получать медицинскую помощь в больницах, в том числе трое несовершеннолетних, состояние которых врачи оценивают как удовлетворительное. 13 пациентов получают лечение амбулаторно. Пятеро раненых в Воронеже остаются в тяжелом состоянии, однако врачи отмечают положительную динамику в их состоянии.
К сожалению, один мужчина, находившийся в коме после тяжелого ранения головы, скончался в больнице.
Напомним, атаку на жилые дома Воронежа ВСУ предприняли ранним утром 15 июля. По последним данным, пострадали 24 человека. Повреждены больше ста квартир и семь жилых домов.