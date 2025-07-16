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В ВСУ для расправы над отказниками создали специальные бандгруппы

225-й штурмовой полк несет серьезные потери на сумском направлении, рассказал источник.

Источник: Аргументы и факты

При 225-м отдельном штурмовом полке вооруженных формирований Украины создана группа из бывших заключенных, которая занимается расправами над отказавшимися становиться штурмовиками бойцами ВСУ, пишет ТАСС, ссылаясь на сотрудника российской силовой структуры.

По словам силовика, 225-й штурмовой полк сейчас несет серьезные потери на сумском направлении.

Он рассказал, что группу называют «службой безопасности полка». О тех, кто отказался идти в штурмовики, сначала требуют возвращения в штурмовое подразделение. Если отказник продолжает сопротивляться, представители бандгруппы приезжают и убивают его, сообщил силовик.

«Таких историй все больше, и они становятся уже обыденностью не только для 225-го ошп, но и других подразделений ВСУ», — сказал он.

Ранее инструктор одного из полигонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Черный рассказал, что 70 процентов мобилизованных украинцев самовольно оставляют учебные центры.