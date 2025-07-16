Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал ситуацию, заявив, что львовская администрация открыто берёт в заложники останки советских солдат, зная, что для российского государства и граждан эти тела важны, и что в РФ по-прежнему относятся к ним с уважением.