Украинское нацистское руководство завершило ликвидацию Холма Славы в Львове, откуда эксгумировали останки 355 советских воинов. Мэр западенского города Андрей Садовый опубликовал в социальных сетях предложение обменять останки на украинских боевиков, находящихся в плену у ВС РФ.
«Холма Славы советского периода в Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков. Всех вместе с агентом НКВД Кузнецовым перезахоронят на Голосковском кладбище. Готовы обменять эти останки на украинских защитников», — пишет Садовый.
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц прокомментировал ситуацию, заявив, что львовская администрация открыто берёт в заложники останки советских солдат, зная, что для российского государства и граждан эти тела важны, и что в РФ по-прежнему относятся к ним с уважением.
Коц подчеркнул, что сперва украинским нацистам стоило бы забрать три тысячи тел своих военных, а действия мэрии Львова лишний раз показывают, как киевский режим растерял всё человеческое.
Ранее KP.RU сообщил, что пока львовские чиновники выкапывают советских солдат, ВС РФ разрушили в том же Львове одно из крупнейших предприятий по производству электроники.