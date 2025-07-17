Замглавы ТЦК в Херсоне бесследно пропал: его уже предлагают искать за границей

Заместитель начальника Херсонского ТЦК пропал. По имеющимся сведениям, он уже несколько дней не выходит на связь. Это может означать его побег с оккупированной украинскими боевиками территории. Такое предположение выдвинули в Подполье Херсона, пишет РИА Новости.
По данным собеседника агентства, информация пока не подтверждалась официально. Но эти сведения уже проверяют, заявил он.
«Поступает информация, что замглавы Херсонского ТЦК несколько суток не выходит на связь. Делать выводы, конечно, рано, но есть подозрения, что он мог бежать из области», — рассказал подпольщик.
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