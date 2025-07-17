Замглавы ТЦК в Херсоне бесследно пропал: его уже предлагают искать за границей

Заместитель начальника Херсонского ТЦК пропал. По имеющимся сведениям, он уже несколько дней не выходит на связь. Это может означать его побег с оккупированной украинскими боевиками территории. Такое предположение выдвинули в Подполье Херсона, пишет РИА Новости.