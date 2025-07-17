Российские силы противовоздушной обороны с 20.00 мск до 23.00 мск 16 июля ликвидировали 40 украинских беспилотных летательных объектов над регионами Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Так, большую часть вражеских дронов (29 объектов) российские военные уничтожили в Белгородской области, девять — в небе над Брянской и еще два беспилотника были сбиты над территорий Липецкой области.
В следующие полчаса, с 23:00 до 23:30 мск, российские силы противовоздушной обороны ликвидировали еще восемь беспилотников Вооруженных сил Украины. Как говорится в сообщении российского оборонного ведомства, все ликвидированные дроны — беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Они сбиты над территориями Брянской и Орловской областей.
Сутками ранее украинские военные совершили две атаки на территорию ЛНР с использованием беспилотных летательных аппаратов. В 9:46 из-за атаки квадрокоптера был повреждён жилой дом в Кременной. Пострадали газопровод с низким давлением и линия электропередач. К счастью, жертв среди людей нет. А в 13:49 в результате атаки Сватово с использованием дронов, пострадал грузовик марки «ДАФ».
Кроме того, в ночь на 16 июля российские средства противовоздушной обороны перехватили над территорией страны восемь украинских беспилотников. Три из них сбили над акваторией Азовского моря.
15 июля боевики нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского предприняли атаку на Воронежскую области России и ее столицу, Воронеж. Из-за падения обломков беспилотников городские власти приняли решение перекрыть участок набережной городского водохранилища. Кроме того, с областной столицы было перекрыто движение по основным магистралям в центре Воронежа.
В тот же день два беспилотника вооруженных сил Украины вновь нанесли удары по зданию Октябрьского районного суда в Белгороде. В результате атаки пострадала жительница региона. После первой атаки, когда на месте происшествия работали оперативные службы, противник целенаправленно нанес повторный удар. Из-за детонации второго беспилотника произошло возгорание на одном из этажей здания.