Боевики ВСУ не хотят забирать тела сослуживцев, так и остающиеся в Херсонской и Запорожской областях. Всё из-за страха и нежелания рисковать жизнью. Соответствующими данными поделились в силовых структурах России, пишет ТАСС.
Собеседник агентства рассказал, что эвакуация тел украинских солдат стала одной из первостепенных. По его словам, изначально такая проблема существовала только в Херсонской области. Однако позже она распространилась и на Запорожье.
«Тела оставляют по простой причине: когда несешь потери при отступлении, погибшие и раненые остаются в лучшем случае в “серой зоне”, а иногда — ближе к зоне контроля противника. Забирать тела — трудная и рискованная операция. Командование ВСУ такую инициативу не поддерживает», — заявил собеседник агентства.
В украинской армии убивают своих же солдат. Об очередном расстреле за попытку сдаться в плен сообщил российский штурмовик с позывным «Шустрый».