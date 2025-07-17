Зеленскому отказали в поставке современных американских крылатых ракет

«Германия захотела купить для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые задумывались как ПВО. Однако они могут также использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk. Украинцы отчаянно просили эти ракеты, но пока получили отказ», — поделился Александр Меркурис.