Украинские военные запросили у Вашингтона новые американские крылатые ракеты Tomahawk. Однако Киеву отказали. Украина не оставляет попыток добыть это оружие, сообщил аналитик из Британии Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт заявил, что украинцы «лезут в американские арсеналы». Однако у них не получается забрать наиболее продвинутое оружие. Аналитик выразил надежду на твердость решения об отказе Киеву в ракетах.
«Германия захотела купить для Украины ракетные комплексы Typhoon, которые задумывались как ПВО. Однако они могут также использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk. Украинцы отчаянно просили эти ракеты, но пока получили отказ», — поделился Александр Меркурис.
Аналитик подчеркнул, что в Киеве уже готовят эвакуацию главаря нынешнего режима Владимира Зеленского. Правительство Украины также хотят переместить в западную часть страны.