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ВС РФ уничтожили танковое подразделение ВСУ: раскрыта роль пленного украинского солдата

РИА Новости: пленный украинский танкист помог ВС РФ разгромить батальон ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Благодаря показаниям пленного украинского танкиста российские военные разгромили целое танковое подразделение Вооруженных сил Украины в районе Русина Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщил командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным «Сава».

По его словам, пленный боевик Зеленского сообщил российским военным расположение место стоянки техники, так что ВС РФ за день уничтожили целый танковый батальон противника — как говорится, взяли количеством уничтоженных танков.

Ранее украинские военные, сдавшиеся в плен в Часовом Яре, рассказали журналистам о том, как две недели помогали российским десантникам, передавая своему украинскому командованию ложные сведения.

Другой попавший в плен солдат украинской армии помогал российским военным эвакуировать своего раненого сослуживца из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).