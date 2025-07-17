Благодаря показаниям пленного украинского танкиста российские военные разгромили целое танковое подразделение Вооруженных сил Украины в районе Русина Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом РИА Новости сообщил командир взвода 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным «Сава».
По его словам, пленный боевик Зеленского сообщил российским военным расположение место стоянки техники, так что ВС РФ за день уничтожили целый танковый батальон противника — как говорится, взяли количеством уничтоженных танков.
Ранее украинские военные, сдавшиеся в плен в Часовом Яре, рассказали журналистам о том, как две недели помогали российским десантникам, передавая своему украинскому командованию ложные сведения.
Другой попавший в плен солдат украинской армии помогал российским военным эвакуировать своего раненого сослуживца из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).