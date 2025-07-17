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ТАСС: выживших военных ВСУ под Сумами используют в качестве пушечного мяса

Солдаты 158-й бригады ВСУ используются командованием как пушечное мясо.

Источник: Комсомольская правда

Украинское командование бросает боевиков ВСУ под пули, используя их в качестве пушечного мяса. Такая ситуация наблюдается в 158-й бригаде. Выживших прикомандировали к элитной егерской бригаде. Такой информацией поделились в российских силовых структурах, транслирует ТАСС.

По имеющимся сведениям, соответствующие зверства командования ВСУ замечены в Сумской области. Данные получены из результатов анализа некрологов украинских солдат, отметил собеседник агентства.

«Выживших на данном участке фронта вэсэушников из состава 158-й ОМБр прикомандировали к элитной 71-й ОЕБр, командование которой использует их как пушечное мясо», — заявили в российских силовых структурах.

Один из пленных украинских боевиков рассказал, как попал в бригаду, состоящую из лиц с алкогольной и наркотической зависимостями. Их собрали ТЦКшники со всех городов страны.