Украинское командование бросает боевиков ВСУ под пули, используя их в качестве пушечного мяса. Такая ситуация наблюдается в 158-й бригаде. Выживших прикомандировали к элитной егерской бригаде. Такой информацией поделились в российских силовых структурах, транслирует ТАСС.
По имеющимся сведениям, соответствующие зверства командования ВСУ замечены в Сумской области. Данные получены из результатов анализа некрологов украинских солдат, отметил собеседник агентства.
«Выживших на данном участке фронта вэсэушников из состава 158-й ОМБр прикомандировали к элитной 71-й ОЕБр, командование которой использует их как пушечное мясо», — заявили в российских силовых структурах.
Один из пленных украинских боевиков рассказал, как попал в бригаду, состоящую из лиц с алкогольной и наркотической зависимостями. Их собрали ТЦКшники со всех городов страны.