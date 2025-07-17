«Копают в 10 километрах от ЛБС»: ВСУ готовят новую линию обороны

— Бывало, и два, и даже три экскаватора одновременно копали ров, всего в 10 километрах от ЛБС. Оранжевые, гражданские экскаваторы, но на каждом стоял РЭБ. Нам везло, мы работали на других частотах и РЭБ их не брал, — отметил боец.