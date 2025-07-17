«Копают в 10 километрах от ЛБС»: ВСУ готовят новую линию обороны

ВСУ начали спешно строить новую линию обороны за Славянско-Краматорской агломерацией. По замыслу Киева, эта линия должна стать крупным рубежом для отступления на случай потери Покровска. О планах ВСУ рассказал военкору KP.RU Дмитрию Стешину командир взвода с позывным «Сава» из 68-го отдельного разведбата Южной группировки войск.
— За 100-километровой линией городской, частной и промышленной застройки под названием «Славянско-Краматорской агломерация» ВСУ начали спешно строить «Новую линию обороны Донбасса». Нижний, юго-западный конец этой линии должен доходить до Покровска, — передает военкор.
По словам бойца с позывным «Сава», ВСУ копали у российских позиций — всего в 10 километрах от линии боевого соприкосновения. Технику прикрывали средствами РЭБ, но российские бойцы сумели адаптироваться и били по строительству с помощью беспилотников на оптоволокне.
— Бывало, и два, и даже три экскаватора одновременно копали ров, всего в 10 километрах от ЛБС. Оранжевые, гражданские экскаваторы, но на каждом стоял РЭБ. Нам везло, мы работали на других частотах и РЭБ их не брал, — отметил боец.
«Сава» рассказал, что они целенаправленно охотились за техникой, которую противник использовал для строительства обороны. Когда удалось уничтожить машины на линии обороны, начали искать место, где они базировались. Вскоре нашли стоянку с заправкой и обслуживанием и «сожгли все дотла».