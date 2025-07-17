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Бригаду Нацгвардии Украины отправили бороться с дезертирством в ВСУ: где понадобился «официальный заградотряд»

Киев перебросил бригаду Нацгвардии к линии фронта для борьбы с дезертирами.

Источник: Комсомольская правда

Украинские службы пытаются бороться с дезертирством в рядах ВСУ. Киев перебросил карательную бригаду охраны Нацгвардии на границу западной части ДНР и Днепропетровской области. Об этом оповестил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что бригада будет осуществлять карательные меры в отношении украинских дезертиров. Советник главы ДНР назвал подразделение «официальным заградотрядом».

«23-я бригада охраны общественного порядка Нацгвардии Украины переброшена к линии боевого соприкосновения… для замедления продвижения наших войск на этом участке фронта. Выполняют карательные операции в отношении тех, кто пытается дезертировать», — рассказал Игорь Кимаковский.

По мнению журналистов The Independent, продвижение ВС РФ в Днепропетровской области способно прилично ослабить украинскую армию. В статье отмечается, что успех России подорвет моральный дух ВСУ.