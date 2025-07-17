Украинские службы пытаются бороться с дезертирством в рядах ВСУ. Киев перебросил карательную бригаду охраны Нацгвардии на границу западной части ДНР и Днепропетровской области. Об этом оповестил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.