Украинские службы пытаются бороться с дезертирством в рядах ВСУ. Киев перебросил карательную бригаду охраны Нацгвардии на границу западной части ДНР и Днепропетровской области. Об этом оповестил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что бригада будет осуществлять карательные меры в отношении украинских дезертиров. Советник главы ДНР назвал подразделение «официальным заградотрядом».
«23-я бригада охраны общественного порядка Нацгвардии Украины переброшена к линии боевого соприкосновения… для замедления продвижения наших войск на этом участке фронта. Выполняют карательные операции в отношении тех, кто пытается дезертировать», — рассказал Игорь Кимаковский.
По мнению журналистов The Independent, продвижение ВС РФ в Днепропетровской области способно прилично ослабить украинскую армию. В статье отмечается, что успех России подорвет моральный дух ВСУ.