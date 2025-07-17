Российский боец с позывным «Сава» рассказал, как изолируют поле боя FPV-дронами

Боец с позывным «Сава» из 68 ОРБ Южной группировки войск рассказал, как российские операторы FPV-дронов помогают изолировать поле боя на Покровском направлении и мешают снабжению украинских войск. По его словам, дроны поражают цели не только на передовой, но и за десятки километров в глубине украинской обороны.