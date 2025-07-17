Российский боец с позывным «Сава» рассказал, как изолируют поле боя FPV-дронами

Боец с позывным «Сава» из 68 ОРБ Южной группировки войск рассказал, как российские операторы FPV-дронов помогают изолировать поле боя на Покровском направлении и мешают снабжению украинских войск. По его словам, дроны поражают цели не только на передовой, но и за десятки километров в глубине украинской обороны.
— Мы только заехали на это направление, и сразу поняли — противник чувствует себя вальяжно, ничего не опасается. Спокойно возил боеприпасы, ротировал личный состав. Колоннами ездил! Две недели плотной работы и противник ездить перестал. По моему мнению, этим мы дали возможность нашим войскам продвигаться, — рассказал «Сава» военкору KP.RU Дмитрию Стешину.
Операторы дронов из взвода «Савы» работали по оживленной трассе Константиновка — Новая Полтавка и, по его словам, за день могли уничтожать до 30 единиц техники. После этого войска ВСУ начали терять снабжение, а российская пехота — продвигаться вперед.
— Мы за месяц просто полностью обрезали снабжение войск противника на этом участке фронта. Потом начали чистить прилегающие лесополосы… и наша пехота уверенно зашагала, — отметил военный.
От дорогостоящих «мавиков» бойцы смогли отказаться. Теперь основную работу делают ударные дроны ВТ-40 и «Бумеранги». Ударные дроны выполняют двойную функцию — они самостоятельно разведывают цели в свободном полете и сразу же наносят по ним удар.