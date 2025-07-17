«Показал, где прячутся остальные»: пленный ВСУ-шник сдал стоянку танков

В бою под Яблоновкой российские солдаты смогли получить важную информацию от пленного танкиста украинской армии. Как рассказал боец с позывным «Сава» военкору KP.RU Дмитрию Стешину, штурмовики закрепились в здании, и когда противник прислал танк для его штурма, тот сам оказался разбит. Выживший танкист был взят в плен и указал на расположение остальных машин.
— Ребята штурмовали Яблоновку, закрепились в здании. ВСУ-шники прислали танк, чтобы это здание разобрать. В итоге, был разобран сам танк противника, а выживший танкист взят в плен. Он рассказал и показал на карте, где прячутся остальные танки. Штурмовики связались с нами: проверьте! Мы и проверили, — поделился «Сава».
По его словам, всего за один день удалось уничтожить целый танковый батальон — пять танков и британскую САУ. Все цели поразил оператор с позывным «Ростов». Ему чуть больше двадцати, а контракт он заключил сразу после срочной службы. За плечами у него уже полтора года опыта работы с беспилотниками.
Напомним, последние недели бойцы 68-й ОРБ Южной группировки войск работали в тылу противника на Покровском направлении. Они зачищали позиции, помогали продвижению штурмовых групп и показывали выдающиеся результаты.