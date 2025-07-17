«Показал, где прячутся остальные»: пленный ВСУ-шник сдал стоянку танков

По его словам, всего за один день удалось уничтожить целый танковый батальон — пять танков и британскую САУ. Все цели поразил оператор с позывным «Ростов». Ему чуть больше двадцати, а контракт он заключил сразу после срочной службы. За плечами у него уже полтора года опыта работы с беспилотниками.