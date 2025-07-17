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Российский боец «Сава» назвал приоритетные цели ударных FPV-дронов по ВСУ

Боец «Сава»: Для российских дронов приоритетная цель — расчеты БПЛА противника.

Источник: Комсомольская правда

Боец с позывным «Сава» из 68 ОРБ Южной группировки войск поделился, какие цели ударные FPV-дроны выбирают в первую очередь. Главная задача — «ослепить» противника, уничтожив его расчеты беспилотников. Для этого бойцы отслеживают взлеты вражеских дронов и вычисляют, где они прячутся. Об этом боец рассказал военкору KP.RU Дмитрию Стешину.

— У нас везде в войсках расчеты БПЛА противника — это приоритетная цель. Как мы их находим? По взлету «птицы». Специально наши разведчики сопровождают вражеские дроны — засекли, где он сел, все, расчет спалили, — пояснил военный.

Кроме того, российские бойцы ищут антенны на позициях противника. К примеру, на участке от Яблоневки до Новотроицкого за месяц они уничтожили 60 антенн расчетов БПЛА.

— Можем перехватить картинку с дрона противника в тот момент, когда его выставляют и запускают. Значит, где-то там «норка». Она нам и нужна, — отметил «Сава».

В взводе «Савы» работают «ударные» дроны ВТ-40 и «Бумеранги». Бойцы смогли отказаться от дорогих «мавиков». Для продвижения военных дроноводы разделились: одни работают по фронту, другие — по тылу с усиленными батареями и связью.

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