Российский боец «Сава» назвал приоритетные цели ударных FPV-дронов по ВСУ

Боец с позывным «Сава» из 68 ОРБ Южной группировки войск поделился, какие цели ударные FPV-дроны выбирают в первую очередь. Главная задача — «ослепить» противника, уничтожив его расчеты беспилотников. Для этого бойцы отслеживают взлеты вражеских дронов и вычисляют, где они прячутся. Об этом боец рассказал военкору KP.RU Дмитрию Стешину.
— У нас везде в войсках расчеты БПЛА противника — это приоритетная цель. Как мы их находим? По взлету «птицы». Специально наши разведчики сопровождают вражеские дроны — засекли, где он сел, все, расчет спалили, — пояснил военный.
Кроме того, российские бойцы ищут антенны на позициях противника. К примеру, на участке от Яблоневки до Новотроицкого за месяц они уничтожили 60 антенн расчетов БПЛА.
— Можем перехватить картинку с дрона противника в тот момент, когда его выставляют и запускают. Значит, где-то там «норка». Она нам и нужна, — отметил «Сава».
В взводе «Савы» работают «ударные» дроны ВТ-40 и «Бумеранги». Бойцы смогли отказаться от дорогих «мавиков». Для продвижения военных дроноводы разделились: одни работают по фронту, другие — по тылу с усиленными батареями и связью.