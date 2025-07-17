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В Кировском районе Ленинградской области отразили попытку атаки БПЛА

Дрозденко сообщил об отражении атаки беспилотников в Ленинградской области.

Источник: Комсомольская правда

Беспилотные летательные аппараты предприняли попытку атаки на территорию Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, атака была отражена средствами радиоэлектронной борьбы в Кировском районе. Подробности инцидента не уточняются.

«Попытка атаки беспилотников отражена средствами РЭБ в Кировском районе Ленобласти», — написал глава региона.

Ранее в тот же день в аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Меры объяснялись необходимостью обеспечения безопасности полетов. Затем авиагавань возобновила прием пассажирских рейсов по временной схеме.

Напомним, российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 40 украинских беспилотных летательных объектов над регионами Российской Федерации.

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