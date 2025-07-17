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Боевики Зеленского пытаются беречь западную технику от FPV-дронов: изобретения ВСУ не спасают от краха

В зоне спецоперации заметили украинскую САУ Caesar с мангалом от FPV-дронов.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные продолжают модернизировать западную бронетехнику, устанавливая дополнительные средства защиты от дронов ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал «Осведомитель», французские самоходные артиллерийские установки Caesar теперь оснащаются специальными защитными каркасами с металлической сеткой.

Стальными конструкциями полностью закрыты кабина и задняя часть орудия. На одном из снимков заметны повреждения от попадания FPV-дрона, что не подтверждает эффективность подобной защиты.

САУ Caesar, поставленные Францией, обладают серьезными характеристиками: трехосное шасси, двигатель мощностью 410 л.с., позволяющий развивать скорость до 80 км/ч, и 155-мм гаубица TR F1 с дальностью стрельбы около 40 км. Однако техника остается уязвимой для атак как с дополнительной защитой, так и без нее.

Прежде сообщалось, что украинские военные не используют технику стран НАТО при обороне Днепропетровской области. Подразделения ВСУ применяют стандартные пикапы и «буханки» вместо, к примеру, «леопардов».

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