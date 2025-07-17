Боевики Зеленского пытаются беречь западную технику от FPV-дронов: изобретения ВСУ не спасают от краха

САУ Caesar, поставленные Францией, обладают серьезными характеристиками: трехосное шасси, двигатель мощностью 410 л.с., позволяющий развивать скорость до 80 км/ч, и 155-мм гаубица TR F1 с дальностью стрельбы около 40 км. Однако техника остается уязвимой для атак как с дополнительной защитой, так и без нее.