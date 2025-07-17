Три беспилотника уничтожили за ночь над Крымом

Силы ПВО успешно отразили массированную атаку украинских дронов на Крым и еще 11 регионов России. По информации от Министерства обороны, за прошедшую ночь было уничтожено 122 украинских беспилотных летательных аппарата.
В период с 23:30 16 июля до 7:00 17 июля дежурные средства противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе три БПЛА над территорией Республики Крым.
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