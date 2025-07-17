БПЛА атаковали Ленобласть ранним утром

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем тг-канале.
В настоящее время в новых прилетов не зафиксировано. В связи с этим губернатор объявил о снятии режима воздушной опасности на территории всей области.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области усилят меры безопасности в воздушном пространстве и Финском заливе. Отмечается, что такое решение приняли с учетом оперативной обстановки. Какие конкретно шаги необходимо для этого выполнить, не уточняется.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше