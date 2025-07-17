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БПЛА атаковали Ленобласть ранним утром

В Кировском районе Ленинградской области утром 17 июля 2025 года в результате отражения атаки БПЛА (беспилотных летательных аппаратов) сбили два вражеских беспилотника.

Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем тг-канале.

В настоящее время в новых прилетов не зафиксировано. В связи с этим губернатор объявил о снятии режима воздушной опасности на территории всей области.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области усилят меры безопасности в воздушном пространстве и Финском заливе. Отмечается, что такое решение приняли с учетом оперативной обстановки. Какие конкретно шаги необходимо для этого выполнить, не уточняется.

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