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Гусев: При падении обломков БПЛА в Воронеже пострадали трое детей

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при падении обломков украинского БПЛА на многоэтажный дом в Воронеже пострадали трое детей. Соответствующий пост он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, силы ПВО сбили над областным центром и его пригородом не менее пяти украинских дронов.

«К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних», — сообщил Гусев.

Пострадали двое юношей 2009 и 2013 годов рождения, их госпитализировали с травмами головы и ссадинами. Еще одна девушка 2009 года рождения получила резаные раны конечностей, ей оказали медпомощь на месте.

Гусев отметил, что в результате падения обломков на дом повреждены как минимум четыре квартиры.

Он добавил, что на месте работают представители оперативных служб.

Как сообщили в Минобороны РФ, расчеты ПВО за прошедшую ночь уничтожили над российскими регионами 122 украинских беспилотника, из них шесть — над территорией Воронежской области.

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