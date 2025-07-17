Гусев: При падении обломков БПЛА в Воронеже пострадали трое детей

По словам главы региона, силы ПВО сбили над областным центром и его пригородом не менее пяти украинских дронов.
«К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних», — сообщил Гусев.
Пострадали двое юношей 2009 и 2013 годов рождения, их госпитализировали с травмами головы и ссадинами. Еще одна девушка 2009 года рождения получила резаные раны конечностей, ей оказали медпомощь на месте.
Гусев отметил, что в результате падения обломков на дом повреждены как минимум четыре квартиры.
Он добавил, что на месте работают представители оперативных служб.
Как сообщили в Минобороны РФ, расчеты ПВО за прошедшую ночь уничтожили над российскими регионами 122 украинских беспилотника, из них шесть — над территорией Воронежской области.