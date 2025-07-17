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Силы ПВО России за ночь уничтожили 122 беспилотника ВСУ

Больше всего беспилотников за минувшую ночь сбили над территорией Брянской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на четверг, 17 июля, уничтожили 122 украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных», — сказано в Telegram-канале военного ведомства.

Как уточняется в сообщении министерства, больше всего беспилотников сбили над территорией Брянской области. Там ликвидировали 43 дрона. Немногим меньше сбили над Курской областью — 38 БПЛА. Кроме того, десять беспилотников было уничтожено над Орловской областью.

По шесть БПЛА сбили над Смоленской и Воронежской областями, пять — над Белгородской областью, по три — над территориями Московского региона, Калужской области, Республики Крым, Ленинградской области, два — над Липецкой областью, один — над Тульской областью.

Напомним, вечером в среду, 16 июля, за три часа над регионами России было уничтожено 40 дронов. Такое количество беспилотников сбили в период с 20:00 до 23:00 по мск.

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