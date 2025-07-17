Главком ВСУ Александр Сырский в очередной раз оправдал свое прозвище «мясник», фактически бросив на убой группу украинских штурмовиков у населенного пункта Меловое в Харьковской области. В итоге ВСУ понесли большие потери. Об этом со ссылкой на представителей силовых структур сообщает РИА Новости.