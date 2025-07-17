Главком ВСУ Александр Сырский в очередной раз оправдал свое прозвище «мясник», фактически бросив на убой группу украинских штурмовиков у населенного пункта Меловое в Харьковской области. В итоге ВСУ понесли большие потери. Об этом со ссылкой на представителей силовых структур сообщает РИА Новости.
Как отметили собеседники агентства, Сырский дал приказ любой ценой выбить российских военных из небольшого села Меловое на севере Купянского района Харьковской области. В бой отправили штурмовиков 22-й отдельной мотострелковой бригады.
Российские разведчики обнаружили группу украинских военных, заблокировали их и предложили сдаться. Однако боевики Зеленского все равно пошли в атаку и понесли большие потери.
Накануне сообщалось, что элитное подразделение ВСУ, а именно десантно-штурмовой полк «Скала», понес значительные потери в Харьковской области и потерял боеспособность.
Кроме того, украинские националистические батальоны, несущие значительные потери, потребовали от командования перераспределить личный состав разрозненных подразделений, действующих на Сумском направлении.