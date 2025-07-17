Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области спустя 10 часов отменили опасность атаки БПЛА

Днём ранее, 16 июля, в 21:06 губернатор Воронежской области Александр Гусев сделал важное заявление, сообщив о введении режима повышенной опасности в связи с возможной атакой беспилотных летательных аппаратов на территории региона.

Спустя десять часов, в 7:22 следующего дня, губернатор объявил об отмене режима опасности, отметив, что ситуация стабилизировалась.

Тем не менее, он вновь обратился к воронежцам с настоятельной просьбой соблюдать осторожность:

«Приближаться к обломкам БПЛА категорически недопустимо! Обнаружив фрагменты беспилотников, предупредите окружающих и сообщите по телефону 112», — подчеркнул Гусев.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше