В Воронежской области спустя 10 часов отменили опасность атаки БПЛА

Спустя десять часов, в 7:22 следующего дня, губернатор объявил об отмене режима опасности, отметив, что ситуация стабилизировалась.
Тем не менее, он вновь обратился к воронежцам с настоятельной просьбой соблюдать осторожность:
«Приближаться к обломкам БПЛА категорически недопустимо! Обнаружив фрагменты беспилотников, предупредите окружающих и сообщите по телефону 112», — подчеркнул Гусев.
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