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Штурмовик «Востока» ликвидировал американского наемника в Новохатском

У погибшего был паспорт гражданина США, сообщил штурмовик 36-й мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск «Восток».

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й армии, которая входит в состав группировки войск «Восток», рассказал, как в ближнем бою уничтожил американского наёмника. Об этом сообщает ТАСС.

В одном из сражений штурмовик встретился с американским наёмником и вступил с ним в рукопашную схватку. В результате этого боя противник был уничтожен.

«Были иностранные наёмники. Американца вот встречал, когда его убил», — сказал он.

По словам бойца, у наёмника при себе был обнаружен паспорт гражданина США.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Новохатское в Донецкой Народной Республике силами группировки войск «Восток».