Военнослужащий 36-й мотострелковой бригады 29-й армии, которая входит в состав группировки войск «Восток», рассказал, как в ближнем бою уничтожил американского наёмника. Об этом сообщает ТАСС.
В одном из сражений штурмовик встретился с американским наёмником и вступил с ним в рукопашную схватку. В результате этого боя противник был уничтожен.
«Были иностранные наёмники. Американца вот встречал, когда его убил», — сказал он.
По словам бойца, у наёмника при себе был обнаружен паспорт гражданина США.
Ранее Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении населённого пункта Новохатское в Донецкой Народной Республике силами группировки войск «Восток».